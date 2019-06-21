Операция "Труба" пройдет в Нижегородской области 23 июня Общество

Операция "Труба" пройдет 23 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения, управляющих транспортными средствами.

Госавтоинспекция города напоминает всем автолюбителям: управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортом сроком до 3 лет.

С начала 2019 года зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, в которых 62 человека получили телесные повреждения и 4 участника дорожного движения погибли.