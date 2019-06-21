Нижегородские муниципалитеты отправят кисеты с землей с мест воинских захоронений в Главный Храм Вооруженных Сил Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородские муниципалитеты отправят кисеты с землей с мест воинских захоронений в Главный Храм Вооруженных Сил. Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти" проходит в День памяти и скорби, по инициативе министерства обороны РФ 22 июня 2019 года.



Участники акции собирают по горсти земли с мест воинских захоронений в специальные контейнеры ("солдатские кисеты"), которые в дальнейшем с воинскими почестями поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного Храма Вооруженных Сил РФ.

Строительство храма будет завершено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. На территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" у Главного Храма Вооруженных Сил появится "Дорога памяти" в виде грандиозной мультимедийной галереи с именами всех её участников и информацией о них и их подвигах. Любой желающий нажатием кнопки может вывести на экран историю и фото искомого защитника Отечества. Длина "Дороги памяти" составит 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны

В акции принимают участие 35 муниципалитетов Нижегородской области.

Центральное мероприятие нижегородской акции прошло в Нижнем Новгороде на кладбище "Марьина роща", где в тринадцати братских могилах покоится прах 1902 военнослужащих. Всего на территории Нижегородской области в настоящее время располагается 150 воинских захоронений времен войны, в которых похоронено 5784 военнослужащих.