"Единая Россия" провела акцию "Свеча памяти" в Нижнем Новгороде Общество

"Единая Россия" провела акцию "Свеча памяти" в Нижнем Новгороде на площади Героев за несколько часов до наступления Дня памяти и скорби. В ней приняли участие представители НРО "Единой России" и "Молодой Гвардии", депутаты, волонтеры и жители. Всего более 100 человек. На центральной площади Московского района звучали песни военных лет, волонтеры раздавали всем желающим зажженные свечи.

"Сегодня накануне Дня памяти и скорби у каждого из нас в руках не просто свеча. Это символ того, что мы никогда не забудем подвиг нашего народа. Мы никогда не забудем того горя, которое принесло вероломное нападение фашистов на нашу страну. Те, кто воевал на фронтах, те, кто не покладая рук трудился в тылу, все те, кто до последней капли крови стоял на защите нашей страны – всегда будут героями в наших сердцах. И День памяти и скорби – это напоминание о том, какой ценой нам далась победа в Великой Отечественной войне", - сказал депутат Госдумы, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов, который также принял участие в акции.

"Свеча памяти" прошла также в городских округах и районах Нижегородской области.

Участники почтили память погибших защитников Родины минутой молчания, запустили в небо десятки светящихся воздушных шаров. По окончании мероприятия все возложили цветы к мемориалу Вечного огня.