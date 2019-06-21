"ТНС энерго НН" рекомендует передавать показания счетчиков с 23 по 26 число каждый месяц Общество

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует передавать показания счетчиков с 23 по 26 число каждый месяц. В компании пояснили, что данный срок обусловлен следующими причинами:

- в период с 23 по 26 число сетевыми или управляющими компаниями производится съем показаний общедомовых приборов учета, установленных в многоквартирных домах, поэтому от одновременной передачи показаний индивидуальных и коллективного приборов учета зависит правильность расчета электроэнергии, потребленной на содержание общего имущества (СОИ). Таким образом, это один из способов снижения величины платы за СОИ.

- ежемесячно с 27 числа начинается формирование счетов за потребленную электроэнергию, поэтому показания, переданные после 26 числа, не попадут в расчет текущего месяца.

- при отсутствии переданных показаний приборов учета, объем потребленной электроэнергии определяется исходя из среднемесячного потребления либо по нормативу. Это относится не только к жилым помещениям, находящимся в постоянном использовании, но и тем, по которым нет потребления (например, сезонное использование). Поэтому, чтобы не копилась задолженность, нужно передавать даже не меняющиеся показания.

Передать показания индивидуального прибора учета можно несколькими способами, но самым простым и востребованным, который выбирает более 50% клиентов гарантирующего поставщика, является сайт "ТНС энерго НН" - nn.tns-e.ru. Регистрация на сайте не обязательна. Достаточно ввести на главной странице номер своего лицевого счета и показания электросчетчика.

Другими круглосуточными способами передачи показаний являются:

"Личный кабинет" на сайте или мобильное приложение "ТНС энерго" для Android. Для передачи показаний и оплаты электроэнергии нужно зарегистрировать "Личный кабинет" на сайте nn.tns-e.ru либо установить мобильное приложение на телефон.

Единый контактный центр по телефонам: (831) 440-00-04 (в автоматическом режиме, (831) 233-09-70 или 8-800-301-09-70 (через оператора в рабочие дни с 9.00 до 19.00 или в автоматическом режиме).

СМС-сообщение на номер телефона 8-903-767-21-67 в определенном формате.

Электронная почта svet@nn.tns-e.ru. Сообщения принимаются в определенном формате.

Для тех потребителей электроэнергии, кто привык передавать показания через терминалы самообслуживания или в мобильном офисе "ТНС энерго НН" сохранена такая возможность.

Подробная информация о различных способах передачи показаний приборов учета с пошаговыми инструкциями находится на сайте "ТНС энерго НН" в разделе "Способы передачи показаний".

Стоит также отметить, что с 1 июля 2019 года в Нижегородской области на 2% повышаются тарифы на электроэнергию.