Окна GRAZIO – изящество форм и показательные теплозащитные свойства

Производством и установкой металлопластиковых окон занимается множество отечественных и зарубежных компаний. Однако потребитель знает, кого называют неоспоримыми лидерами рынка. Один из них – компания «Рехау». Продукты немецкого качества служат десятилетиями без потери первоначальных характеристик, гармонично вписываются в любой интерьер, препятствуют проникновению холодного воздуха в помещение. Пластиковые окна Rehau сможет подобрать покупатель с любыми требованиями и бюджетом. Если на первом месте стоит эстетическое изящество, выдвинуты высокие требования в теплоизоляции, то стоит заказать продукты серии GRAZIO (ГРАЦИО). Эти 5-камерные системы отвечают заявленным требованиям. Подробнее о них – далее.

Системные характеристики

Теплоизоляционные оконные системы GRAZIO состоят из 5 камер, выглядят утончённо и грациозно. Изысканный дизайн не снижает теплоизоляционных свойств конструкций. Они остаются по-прежнему высокими, выдерживают экстремально низкие температуры, устойчивы к агрессивным погодным воздействиям и влажности. С GRAZIO в доме будет тепло и уютно в холодное время года при прежних условиях отопления. Производитель гарантирует высокое сопротивление теплопередачи – 0,85 м2 °C/Вт.

Подтверждением сказанного выступают следующие характеристики продукта:

системная глубина в 70 мм;

усиленные запорные элементы со смещённой пазовой осью в 13 мм;

двухконтурные уплотнители, предупреждающие проникновение воздуха и влаги;

толщина заполнения в 10–41 мм.

Энергосберегающие окна GRAZIO получились невероятно практичными. Ухаживать за гладкой поверхностью проще простого. Достаточно своевременно убирать частицы грязи и пыли, периодически проводить влажную уборку.

Нельзя не отметить показательную теплоизоляцию этих энергосберегающих систем – от 39 до 45 дБ. Эти характеристики зависят от толщины заполнения! Показатели получены при тестировании «Апрок».

Сочетание функциональности и грациозности

Одновременно лёгкая, надёжная и изящная система GRAZIO бывает как простой классической, так и сложной формы. Производитель воссоздает дизайн любого типа, учитывая пожелания клиента и особенности помещения. Прямоугольные, изогнутые или круглые окна одинаково хорошо защищают от холода. Оптимальное сочетание радиусов и ступенчатый наклон лицевых поверхностей делают системы элегантными.

Энергосберегающие конструкции GRAZIO можно смело устанавливать в любом регионе России. Они лихо справляются с поставленными перед ними функциями даже в экстремальных погодных условиях. Показатели сопротивления теплопередачи всегда остаются на уровне 0,85 м2 °C/Вт. Соответственно, можно уменьшить подачу ресурса для отопления помещения в 1,5–2 раза. Вложения в оконные системы окупятся в течение нескольких лет эксплуатации. В зимний период начнёт уходить в разы меньше тепловой энергии, станет ниже сумма в чеках за отопление.

Сфера применения

Окна GRAZIO можно смело использовать при реализации проектов объектного и индивидуального строительства. Они станут оптимальным решением при проведении ремонтных работ в домах, расположенных в северных регионах РФ. К заказу доступны традиционные белые конструкции и окна, окрашенные в другие цвета, а также благородные позиции, имитирующие фактуру натурального дерева.

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