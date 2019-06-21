Организатор казино в центре Нижнего Новгорода получил два года условно Бизнес

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Организатор казино в центре Нижнего Новгорода получил два года условно. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 июня 2019 года.

Приговором Нижегородского районного суда за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), осужден 34-летний нижегородец.

Судом установлено, что летом 2016 года мужчина совместно с неустановленными лицами организовал подпольное казино, арендовав для этого два этажа здания по ул. Ошарской на 33 автомата.

В течение двух лет под его руководством преступная группа извлекала от незаконной игорной деятельности до 300 тысяч рублей в день.

Летом 2018 года данное преступление было пресечено, злоумышленники задержаны, игровое оборудование обнаружено и изъято.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал нижегородца виновным и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.



Ранее сообщалось, что гражданин Армении подозревается в организации игорных клубов в трех районах Нижнего Новгорода.