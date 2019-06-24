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Мультимодальные маршруты Нижний Новгород-Москва начнут действовать с 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД (филиал ОАО "РЖД").
Мультимодальные маршруты предполагают использование железнодорожного транспорта и автобусов.
Такими маршрутами станут:
Москва – Нижний Новгород – Арзамас
Москва – Нижний Новгород – Чебоксары
Москва – Нижний Новгород – Городец
То есть, ФПК организует автобусные маршруты из Арзамаса, Чебоксар и Городца к железнодорожному вокзалу в Нижний Новгород, откуда уже поездом пассажиры отправятся в Москву. Таким же образом путь следования будет организован для пассажиров в обратную сторону. Компания состыкует рейсы по времени прибытия и отправления.
Билеты на автобус и поезд можно оформить единовременно в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на сайте ОАО "РЖД".
ФПК с июля 2018 года организовала ежедневный мультимодальный маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по маршруту Москва – Арзамас-2 – Дивеево. За время работы услугой мультимодального маршрута воспользовалось более 3,8 тысяч человек.
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