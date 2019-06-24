Последние новости рубрики Общество
24 июня 2019 17:37  [23] За капитальным ремонтом исторического здания в Нижнем Новгороде смогут наблюдать все желающие
24 июня 2019 17:02  [90] Годами заброшенные сараи на улице Четверикова начали сносить в Нижнем Новгороде
24 июня 2019 16:55  [114] Безопасность на пляже: 15 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона
24 июня 2019 16:27  [150] "Ёжики - это любовь". Опубликованы фотографии с "Ёжик Party" в Нижнем Новгороде
24 июня 2019 15:45  [119] "Ростелеком" открыл крупнейший в России региональный центр мониторинга и реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC
24 июня 2019 14:49  [220] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего без одежды Олега Блохина в Нижегородской области
24 июня 2019 14:36  [248] Объявлен конкурс на разработку проекта развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде – история вопроса
24 июня 2019 14:17  [265] Мультимодальные маршруты Нижний Новгород-Москва начнут действовать с 5 июля
24 июня 2019 14:17  [168] Похолодание придет в Нижегородскую область с 26 июня
24 июня 2019 13:23  [125] Гордума объявляет о начале конкурса фотографий "Дума Дзержинска: история и современность"
Общество

Мультимодальные маршруты Нижний Новгород-Москва начнут действовать с 5 июля

24 июня 2019 14:17  [265] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Мультимодальные маршруты Нижний Новгород-Москва начнут действовать с 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД (филиал ОАО "РЖД").

Мультимодальные маршруты предполагают использование железнодорожного транспорта и автобусов.

Такими маршрутами станут:
Москва – Нижний Новгород – Арзамас
Москва – Нижний Новгород – Чебоксары
Москва – Нижний Новгород – Городец

То есть, ФПК организует автобусные маршруты из Арзамаса, Чебоксар и Городца к железнодорожному вокзалу в Нижний Новгород, откуда уже поездом пассажиры отправятся в Москву. Таким же образом путь следования будет организован для пассажиров в обратную сторону. Компания состыкует рейсы по времени прибытия и отправления.

Билеты на автобус и поезд можно оформить единовременно в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на сайте ОАО "РЖД".

ФПК с июля 2018 года организовала ежедневный мультимодальный маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по маршруту Москва – Арзамас-2 – Дивеево. За время работы услугой мультимодального маршрута воспользовалось более 3,8 тысяч человек.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph