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Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего без одежды Олега Блохина в Нижегородской области

24 июня 2019 14:49  [226] Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего без одежды Олега Блохина в Нижегородской области. Об этом сообщает ПСО "Волонтер" 24 июня 2019 года.

40-летний мужчина пропал в д.Крутая Кстовского района 19 июня около 12:00, ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: телосложение худощавое, рост 175 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был без одежды.

Особые приметы: татуировки на груди и ноге.

Информацию о местонахождении можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска. (Анастасия 8920-111-74-27).

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