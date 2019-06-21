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Культура и отдых

Праздник цветов пройдет в Нижнем Новгороде 25 июня

24 июня 2019 16:57  [100] Культура и отдых

25 июня 2019 года в нижегородском кремле (смотровая площадка справа от Вечного огня и стелы, посвященной подвигу Минина и Пожарского) состоится торжественное открытие XVI Праздника цветов, посвященного Году театра. Выставочная ландшафтная композиция создана специалистами ГБУ НО "Управление по благоустройству территории Кремля". Начало в 11:00.

Посетители Кремля смогут подняться на сцену, обрамленную цветочными декорациями, и познакомиться с познавательной информацией по истории театра в России и постановками по произведениям Александра Сергеевича Пушкина, размещенной на информационных баннерах. Ландшафтная композиция будет радовать нижегородцев и гостей нашего города на протяжении всего сезона.

Традиционно особыми участниками праздника станут дети. Силами воспитанников социально-реабилитационных центров и приютов будет организована выставка рисунков и концертная программа. Юные участники праздника получат подарки, предоставленные организациями-благотворителями.

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