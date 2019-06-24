Проект транспортной развязки в Ольгино планируют подготовить к сентябрю 2019 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Проект транспортной развязки в Ольгино Нижегородской области, с учетом госэкспертизы, планируют подготовить к сентябрю 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области уже заключило контракт на разработку проектной документации по объекту "Строительство транспортной развязки в районе д. Ольгино на пересечении автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород – Саратов и пр. Гагарина в Нижнем Новгороде".

Стоимость проектирования оценивается в 38,1 млн рублей. Предполагается, что проект будет готов, с получением положительного заключения госэкспертизы, в сентябре 2019 года.

"Интенсивность движения растет, существующее кольцо уже исчерпало свой резерв пропускной способности. Развязка в Ольгино улучшит транспортную связь южных районов с областным центром. Фактически, это единственный оптимальный выезд в данном направлении", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

На строительство развязки в 2019 году предусмотрены дополнительные средства в размере 500 млн рублей из федерального бюджета для строительства этого объекта.