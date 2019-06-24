Водитель Лады погиб, врезавшись в дорожный знак в Семеновском районе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель автомобиля Лада погиб, врезавшись в дорожный знак в д. Деяново Семеновского района Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД.

Несчастный случай произошел примерно в 21:30, когда 61-летний мужчина, управляя в автомобилем Лада 210740, не справился с управлением, врезался в дорожный знак.

В результате водитель погиб. В УГИБДД уточнили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.