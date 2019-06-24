Производство и продажа звукоизоляционных дверей

Все мы стремимся сделать свое жилище местом отдыха и покоя, надежным убежищем от городского шума и соседской суеты. Именно поэтому сегодня все больше людей интересуются производством специальных дверей, а именно звукоизоляционных. Звукоизоляционные и шумозащитные двери состоят из нескольких слоев, которые не позволяют постороннему шуму проникать внутрь помещения и доставлять какие-либо неудобства.

В основе каждой такой двери, как правило, лежит специальный звукоизоляционный материал, а чаще: комбинация таких материалов. Двери, блокирующие звуки, востребованы не только среди собственников квартир и частных домов. Сейчас их очень часто устанавливают в офисах и различных государственных учреждениях, в медицинских организациях, гостиницах, музыкальных студиях (специальные акустические двери) и т.д.

Как выбрать качественную звукоизоляционную дверь?

Звукоизоляционная дверная конструкция, оснащенная слоем акустического материала внутри, обеспечивает уровень звукоизоляции в 44 дБ. Но есть и исключения: Фабрика дверей "Двери Кредо" серийно выпускает двери с индексом звукоизоляции до 47 дБ (сайт фабрики), на складе фабрики в г. Подольск всегда есть большой выбор дверей по "складской программе", возможна доставка звукозащитных дверей по размерам заказчика по всей России.

Внешний вид звукозащитных дверей

Звукозащитная дверь внешне может ничем не отличаться от обычной двери, разве что, выглядеть более качественной и дорогой. При заказе такой двери всегда можно выбрать любой размер дверного полотна и дверной коробки, чтобы учесть все особенности интерьера. Если дверь покупается в замену существующей, то она может быть изготовлена в аналогичном дизайне, чтобы не выделяться на фоне других.

Доступны все основные покрытия и цвета дверей:

натуральный шпон

экошпон

ПВХ-CPL-HPL

эмаль

Хорошая дверь характеризуется такими положительными качествами как массивность, повышенная надежность, стойкость к огню, герметичность. Такую дверь легко вписать в любой современный интерьер и такие двери предлагаются на рынке в огромном разнообразии. При производстве звукоизоляционных дверей применяют высокотехнологичные и безопасные материалы, которые соответствуют необходимым требованиям ГОСТ. Но, несмотря на это, выбирать и покупать дверь следует предельно внимательно. Правильная звукоизоляционная дверь должна отвечать нескольким важным критериям:

толщина полотна должна составлять не менее 45-50 мм, так как более тонкие полотна не могут похвастаться нужным уровнем шумопоглощения;

дверная коробка изделия и полотно должно быть оснащено двойным притвором с дополнительным звуковым уплотнением и фальцами;

нижняя кромка дверей должна иметь щеточный уплотнитель или гильотинный;

петли и дверные навесы должны быть оборудованы дополнительными звукоизоляционными накладками.

Отдельного внимания заслуживает компания-изготовитель двери. Разумнее всего отдать предпочтение продукции от известного и проверенного временем производителя. Только в этом случае можно рассчитывать на продолжительный период службы изделия и соответствие его необходимым международным нормам, а также требованиям.

Кроме звукоизоляционных характеристик, дверь можно изготовить и с учётом и других важных параметров:

огнестойкость 30-60 минут

дымозащита

влагостойкость

А также дополнить скрытой (невидимой) алюминиевой дверной коробкой. Двери под покраску - отличный вариант для любого интерьера.

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