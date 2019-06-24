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Политика

Гордума Дзержинска утвердила план работы на II полугодие

25 июня 2019 13:50  [97] Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Гордума Дзержинска Нижегородской области утвердила план работы на II полугодие 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Основой для составления документа были утвержденные планы работы комитетов Гордумы на II полугодие, предложения администрации и прокурора Дзержинска.

Так, в сентябре в числе планируемых к рассмотрению вопросов – обсуждение изменений в Устав городского округа, признание полномочий депутатов городской Думы. Напомним, что 8 сентября в единый день голосования состоятся довыборы депутатов городской Думы VI созыва по двум одномандатным избирательным округам №26 и №28.

В октябре планируется согласовать дополнительный норматив отчислений на 2020-2022 годы, внести изменения в Положения о бюджетном процессе Дзержинска, а также о сохранении, использовании и охране объектов культурного наследия местного значения.

В ноябре депутаты планируют утвердить базовую ставку арендной платы на 2020 год, прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Дзержинска на 2020-2022 годы, внести изменения в Положение о городской Общественной палате.

В декабре по предложению прокурора в план внесен вопрос об установлении коэффициента на 2020 год при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

Вопрос об утверждении городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов традиционно будет рассмотрен в конце года.

Всего в план работы вошло 24 вопроса.

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