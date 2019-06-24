Публичные слушания по изменению в Устав Дзержинска пройдут в сентябре Общество

Публичные слушания по изменению в Устав Дзержинска пройдут 5 сентября 2019 года. Такое решение приняли депутаты на заседании городской Думы.

Изменения главного документа города предполагают использование сокращенной формы наименования муниципального образования - "город Дзержинск" - в официальных символах города Дзержинска, наименовании органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления.

Кроме того, в Уставе предлагают расширить перечень вопросов местного значения, дополнив его вопросом по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, а также исключить из полномочий органов МСУ регулирование тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.

Среди изменений - определение основных условий проведения схода граждан, в том числе, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей.