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Общество

Публичные слушания по изменению в Устав Дзержинска пройдут в сентябре

25 июня 2019 14:24  [94] Общество

Публичные слушания по изменению в Устав Дзержинска пройдут 5 сентября 2019 года. Такое решение приняли депутаты на заседании городской Думы.

Изменения главного документа города предполагают использование сокращенной формы наименования муниципального образования - "город Дзержинск" - в официальных символах города Дзержинска, наименовании органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления.

Кроме того, в Уставе предлагают расширить перечень вопросов местного значения, дополнив его вопросом по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, а также исключить из полномочий органов МСУ регулирование тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.

Среди изменений - определение основных условий проведения схода граждан, в том числе, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей.

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