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Культура и отдых

Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали

25 июня 2019 15:44  [104] Культура и отдых

Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали 25 июня 2019 года. Первыми свои награды получили те, кто отлично окончил школу и защищал честь города на всероссийских олимпиадах. Это призеры и победители олимпиад по информатике, французскому языку, истории, экономике, обществознанию, математике, астрономии и литературе.

В этом году по области 1 297 одиннадцатиклассников получают медали, то есть каждый десятый выпускник 2019 года.
"Когда твой многолетний труд оценен достойно, когда ты смог показать отличный результат, это всегда радостно", – отметил министра образования Нижегородской области Сергей Злобин.

В Нижнем Новгороде школу окончили 5 550 человек, из них 496 – с золотой медалью. Больше всего медалистов в лицеях №№ 40, 38, 8, 28 и в школе №91. Среди районов города на первом месте Нижегородский – там 109 золотых медалистов.

"Вы все очень умны и талантливы, и ваши награды – лучшее тому доказательство. Даже через много лет люди будут относиться к золотой медали с искренним уважением", – обратился к выпускникам глава города Владимир Панов и пожелал им "насладиться летом перед новыми испытаниями".

Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали
Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали
Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали
Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали
Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали
Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали
Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали
Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали
Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали

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