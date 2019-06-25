Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали Культура и отдых

Почти 500 нижегородских отличников получили золотые медали 25 июня 2019 года. Первыми свои награды получили те, кто отлично окончил школу и защищал честь города на всероссийских олимпиадах. Это призеры и победители олимпиад по информатике, французскому языку, истории, экономике, обществознанию, математике, астрономии и литературе.

В этом году по области 1 297 одиннадцатиклассников получают медали, то есть каждый десятый выпускник 2019 года.

"Когда твой многолетний труд оценен достойно, когда ты смог показать отличный результат, это всегда радостно", – отметил министра образования Нижегородской области Сергей Злобин.

В Нижнем Новгороде школу окончили 5 550 человек, из них 496 – с золотой медалью. Больше всего медалистов в лицеях №№ 40, 38, 8, 28 и в школе №91. Среди районов города на первом месте Нижегородский – там 109 золотых медалистов.

"Вы все очень умны и талантливы, и ваши награды – лучшее тому доказательство. Даже через много лет люди будут относиться к золотой медали с искренним уважением", – обратился к выпускникам глава города Владимир Панов и пожелал им "насладиться летом перед новыми испытаниями".