Дорогу заасфальтируют около дома №304Б по Московскому шоссе, сообщили в мэрии Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорогу заасфальтируют около дома №304Б по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе рассказали о масштабах работы: планируется заасфальтировать почти 900 кв м дорожного покрытия и около 300 кв м тротуара и входных групп, а также установить порядка 120 бордюрных камней.

Привести дорогу в порядок попросили жители данного дома на встрече с главой города Владимиром Пановым.