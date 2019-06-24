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Общество

Дорогу заасфальтируют около дома №304Б по Московскому шоссе, сообщили в мэрии

25 июня 2019 15:38  [32] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорогу заасфальтируют около дома №304Б по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе рассказали о масштабах работы: планируется заасфальтировать почти 900 кв м дорожного покрытия и около 300 кв м тротуара и входных групп, а также установить порядка 120 бордюрных камней.

Привести дорогу в порядок попросили жители данного дома на встрече с главой города Владимиром Пановым.

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