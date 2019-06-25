Премьера спектакля "С кем поведешься..." 28 июня в Нижнем Новгороде!

Нижний Новгород, 28 июня 2019 года,

Театр Оперы и Балета, начало в 19:00.

В ролях: Мария Аронова, Алексей Маклаков, Владислав Гандрабура, Олег Комаров, Наталья Скоморохова, Владимир Фекленко/ Борис Покровский.

Режиссёр - Роман Самгин

«С кем поведёшься …» - это многочисленные комичные ситуации, пропитанные искромётным юмором, переносящие зрителя в Петербург конца 19-го века!

Наблюдая за колоритными персонажами, их делами, проблемами, образом мысли, легко понять, что, несмотря на прошедшее время и всяческие изменения, суть русского человека осталась прежней, а вопросы, волновавшие героев в 19 веке, актуальны и по сей день. Постановщиком по-настоящему динамичного спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссёр Ленкома, ученик Марка Захарова - Роман Самгин, которому поистине удаются постановки в комедийном жанре!

Продолжительность: 2 часа 10 минут (с антрактом)

Билеты - https://nn.kassir.ru/teatr/teatr-operyi-i-baleta-im-as-pushkina/s-kem-povedeshsya-spektakl_2019-06-28

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