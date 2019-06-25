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Общество

Губернатор Глеб Никитин и глава ФАС РФ Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве

25 июня 2019 18:35  [99] Общество

Фото: Пресс-служба ФАС РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев 25 июня 2019 года подписали дополнительное соглашение о взаимодействии между региональным правительством и федеральным антимонопольным ведомством. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Предметом соглашения является взаимодействие при реализации государственной политики в области государственного регулирования тарифов. Стороны будут сотрудничать при реализации инновационных пилотных проектов, направленных на повышение прозрачности установления регулируемых тарифов, обеспечения баланса участников регулируемых правоотношений и снижение затрат потребителей услуг.

Также соглашение предполагает, что федеральная антимонопольная служба будет содействовать в реализации на территории Нижегородской области модельных инновационных и пилотных проектов в сфере обращения с ТКО по следующим направлениям: раздельный сбор ТКО, оборудование и содержание контейнерных площадок, совершенствование законодательства в сфере обращения с отходами.

"Это очень важное соглашение, не типовое, а индивидуальное, предполагающее взаимодействие по самому важному для экономики и граждан вопросу – тарифообразованию. И здесь на помощь, компетентность и профессионализм Федеральной антимонопольной службы мы очень рассчитываем. Особенно это важно при переходе на новую систему обращения с отходами. В этом направлении мы также будем взаимодействовать в сфере тарифообразования. Уже сейчас ФАС высоко оценивает наш опыт по тарифной политике в этой сфере, но мы, безусловно, будем совершенствоваться с помощью антимонопольной службы", - добавил Глеб Никитин.

"Еще раз отмечу, что мы с большой симпатией следим за работой вашей команды. Индивидуальное соглашение мы подписали, потому что высоко оцениваем Нижегородскую область и надеемся, что впоследствии и другие регионы мы сможем научить тому, чему учимся мы с вами", - отметил Игорь Артемьев.

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