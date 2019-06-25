Три игрока пополнили футбольный клуб "Нижний Новгород" Спорт

Илья Зуев Фото: ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три игрока пополнили футбольный клуб "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет о двух защитниках: Илье Зуеве и Юрии Лебедеве, и полузащитнике Иване Чудине.

Илье Зуеву 25 лет. Футболист является воспитанником питерского "Зенита". За свою карьеру с 2013 по 2019 год он выступал за команды "Зенит-мол", "Зенит-2" и краснодарский "Урожай". Сообщается, что он хорошо знаком наставнику "Нижнего Новгорода" Дмитрию Черышеву по игре в молодежной команде "Зенита".

В ФК "НН" отмечают, что защитника характеризуют "умение выигрывать верховую борьбу и хорошо поставленный удар".

(Юрий Лебедев, фото: ФК "НН")

32-летний Юрий Лебедев в 2007 году стал чемпионом России в составе питерского "Зенита". Затем он выступал за новотроицкую "Носту", калининградскую "Балтику", белгородский "Салют", питерские "Петротрест" и "Динамо", владивостоксую "Луч-Энергию". Последние три сезона играл за саранскую "Мордовию".

"Хочу отметить, что Юрий - универсальный игрок. Он может закрывать позиции, левого, правого и центрального защитника", - дал характеристику новичку спортивный директор ФК НН Александр Липко.

(Иван Чудин, фото: ФК "НН")

Ивану Чудину 29 лет. Раньше он выступал за "Урал" из Екатеринбурга, ульяновскую "Волгу" и ФК "Тюмень".

"Опорный полузащитник, умеющий дорожить мячом, хорошо играющий в отборе, опытный и хладнокровный, был нам нужен. И мы рады приветствовать Ивана в нашем клубе!", - сказал Александр Липко.