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Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области и Банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве

27 июня 2019 09:33  [281] Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области и Банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по разработке и реализации инвестиционных проектов, финансированию перспективных бизнес - проектов, улучшению доступности современных финансовых услуг банка "Открытие" на территории региона.

Соглашение было подписано генеральным директором АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимуром Халитовым и управляющим Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимиром Рогозиным.

"Рассчитываем, что партнерство с банком "Открытие" существенно усилит возможности предприятий нашего региона в реализации новых бизнес-проектов, сделает финансовые инструменты банка более доступными и востребованными для нижегородских предпринимателей", - отметил Тимур Халитов.

"Без надежных партнеров реализация крупных проектов невозможна. Мы уверены, что соглашение с Корпорацией развития станет одним из важных звеньев, во-первых, реализации Стратегии региона, а во-вторых, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Нижегородской области", - подчеркнул Владимир Рогозин.

Сотрудничество также предполагает улучшение доступности к финансовым услугам банка на территории области и предоставление льготных индивидуальных условий по кредитованию для участников совместных проектов.

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