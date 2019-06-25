Около 1 кг наркотиков изъяли нижегородские сотрудники полиции из остановленного автомобиля без госзнака Происшествия

Около 1 кг наркотиков изъяли нижегородские сотрудники полиции из остановленного автомобиля без государственного регистрационного знака.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, 19 июня в Приокском районе сотрудниками полиции возле торгового центра на ул. Ларина остановлен автомобиль, в багажнике которого обнаружено наркотическое средство, упакованное в полиэтиленовый пакет, спрятанный в дренажном насосе для воды. Вес изъятого вещества составил около 1 килограмма, что является особо крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По подозрению в его совершении задержан водитель - 52-летний житель Уфы. Расследование продолжается.