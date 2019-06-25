Последние новости рубрики Происшествия
27 июня 2019 09:58  [70] Около 1 кг наркотиков изъяли нижегородские сотрудники полиции из остановленного автомобиля без госзнака
26 июня 2019 10:39  [362] Цистерна с дизтопливом сгорела после опрокидывания автомобиля в Кстовском районе: водитель погиб
25 июня 2019 16:55  [253] Мошенничество в интернет-магазинах: нижегородка не смогла приобрести самосвал
25 июня 2019 15:06  [685] Работнику завода в Выксе оторвало пальцы руки кузнечным станком
25 июня 2019 12:37  [227] Водитель Лады погиб, врезавшись в дорожный знак в Семеновском районе
25 июня 2019 12:24  [281] Водитель автомобиля Toyota погиб в лобовом столкновении с Газелью в Нижегородской области 24 июня
25 июня 2019 10:25  [420] Пропавший без одежды в Нижегородской области Олег Блохин найден погибшим
25 июня 2019 09:44  [330] Наркосбытчик из Дзержинска Нижегородской области получил 10 лет колонии
24 июня 2019 15:12  [378] Помешал спать: Дзержинец обвиняется в жестоком убийстве двухлетнего ребенка
24 июня 2019 13:19  [271] Три года условно получила нижегородка за хищение денег с заправки
Происшествия

Около 1 кг наркотиков изъяли нижегородские сотрудники полиции из остановленного автомобиля без госзнака

27 июня 2019 09:58  [70] Происшествия

Около 1 кг наркотиков изъяли нижегородские сотрудники полиции из остановленного автомобиля без государственного регистрационного знака.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, 19 июня в Приокском районе сотрудниками полиции возле торгового центра на ул. Ларина остановлен автомобиль, в багажнике которого обнаружено наркотическое средство, упакованное в полиэтиленовый пакет, спрятанный в дренажном насосе для воды. Вес изъятого вещества составил около 1 килограмма, что является особо крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По подозрению в его совершении задержан водитель - 52-летний житель Уфы. Расследование продолжается.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph