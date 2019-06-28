Фестиваль "Город молодежи" пройдет в Дзержинске 29 июня

Фестиваль "Город молодежи" пройдет в Дзержинске в субботу, 29 июня. В 15:00 состоится торжественное открытие фестиваля, после чего молодежный праздник продолжится танцевальным флешмобом.
В этот день площадь Дзержинского будет поделена на 8 тематических зон, в которых каждый найдет себе занятие по интересам:
- танцевальный квартал организует для гостей мастер-классы по различным видам танцев от сальсы до бачате, выступление музыкальных групп
- в спортивном квартале пройдут гонки на самокатах, акро-йога, мини-гольф, настольный теннис, футбол, кроссфит, а также площадка "Роллердром"
- на арт-площадке пройдут мастер–классы для детей и взрослых, будут организованы творческие мастерские. Здесь можно будет сделать фотографии в окружении арт-объектов
- интеллектуальный квартал будет оснащен VR-аттракционом, площадкой свободного чтения, настольными играми и фрисби
- семейный квартал будет включать в себя детские интерактивные зоны, игрушечную рыбалку и ростовые куклы
- шатер "Лекторий" будет задействован для различных лекций и общения с молодежью
- в квартале мужества будет площадка "Юнармии", сборка и разборка автомата Калашникова и музей живой истории "Богатырская застава".
- в экологическом квартале будут площадки проектов "БезБумаги" и "Чистый город".
Кроме того, для гостей фестиваля будут проводиться квесты и лотереи с 15:00 до 18:30, катание на гироскутере с 15:00 до 22:00, фотозоны и фудкорт будут работать также от начала и до конца мероприятия.
Ярмарка откроет двери с 15:00 до 21:00. В 16:15 начнется телемост с губернатором Нижегородской области в кинозале ФОК "Ока" по предварительной регистрации.
Фестиваль "Город молодёжи" завершится файер-шоу в 22:00.
Организаторами фестиваля является отдел молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, центр патриотического воспитания "Отечество", социально-досуговый центр "Созвездие", центр "Молодежные инициативы", Молодежный парламент и Молодежная администрация города Дзержинска.
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