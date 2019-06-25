Детский сад в центре Нижнего Новгорода снесли Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заброшенный с начала 90-х годов детский сад на улице Звездинка, 24А снесли. Об этом сообщают местные жители в социальной сети Facebook.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Нижегородского района, согласование на снос здания, было дано директору ООО "Рубин НМ". Основной вид деятельности компании как раз-таки строительные работы.

На вопрос местных жителей – что будет построено на этом месте, ответ агентством так и не был найден.

В департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода пояснили, что, по документам, участок находится в частной собственности и имеет вид разрешенного использования – "под компьютерные центры с прилегающей территорией".

Но, по сведениям автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижнего Новгорода, разрешение на строительство каких-либо объектов там не выдавалось.