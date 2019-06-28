Десять нижегородцев отправятся на службу в Президентский полк Общество

Десять нижегородцев отправятся на службу в Президентский полк. В военном комиссариате Нижегородской области сообщили, что 28 июня 2019 года в Нижегородском кремле состоятся торжественные проводы нижегородских призывников на военную службу в Президентский полк Федеральной службы охраны (10 человек) и Семеновский стрелковый полк министерства обороны Российской Федерации (30 человек).

Для участия в мероприятии приглашены представители руководства Нижегородской области, Приволжского федерального округа, города Нижнего Новгорода, ветеранских и общественных организаций, учащиеся общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода, родители призывников.

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Президентский полк

Президентский полк Комендатуры Московского Кремля Федеральной Службы Охраны Российской Федерации - уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского кремля и других важных государственных объектов. Полк участвует в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов, несению службы у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.

В настоящее время в полку проходят службу 30 нижегородцев.



Семёновский полк

Первый отдельный стрелковый Семёновский полк предназначается для охраны и обороны объектов центральных органов военного управления: главных штабов видов и родов Вооружённых Сил, располагающихся на территории Москвы, главных и центральных управлений Министерства обороны, ряда других важных военных объектов.

Сейчас в Семёновском полку проходят службу 50 нижегородцев.