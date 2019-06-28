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Общество

"Единая Россия" поддерживает увеличение расходов нижегородского бюджета на текущий ремонт социально-значимых объектов

27 июня 2019 12:15  [362] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Единая Россия" поддерживает увеличение расходов бюджета Нижегородской области на текущий ремонт социально-значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба фракции в Законодательном собрании региона.

Депутаты фракции на заседании 26 июня поддержали внесение изменений в закон о бюджете Нижегородской области на 2019 год. Внесение изменений связано, главным образом, с необходимостью увеличения расходов на проведение текущего ремонта учреждений образования, здравоохранения и культуры. Они составили 111,2 млн рублей.

Также среди статей по увеличению расходов - реализация проекта по поддержке местных инициатив, развитие туризма и народных художественных промыслов, проведение мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и многое другое.

Кроме того, благодаря внесенным изменениям станет возможным развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Там планируется создание комплексного объекта инфраструктуры патриотического воспитания, совмещающего функции ивент-площадки, музея и центра досуга для всей семьи.

"Депутаты традиционно с большим вниманием изучили предложения правительства региона по увеличению расходов бюджета по самым разным направлениям. Для нас очень важно следовать утвержденной Стратегии развития Нижегородской области, реализовывать проекты и принимать решения, которые продвигают регион по намеченному пути", - сказала руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

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