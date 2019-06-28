Последние новости рубрики Общество
29 июня 2019 09:47  [125] "Почти 250 млн рублей планируется выделить на ремонт дорог в г.о.г.Шахунья в рамках нацпроекта", - Глеб Никитин
28 июня 2019 18:30  [268] Нижний сегодня: главные события дня
28 июня 2019 18:05  [252] Первый платный травмпункт открылся в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 17:43  [195] Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнётся в 2019 году
28 июня 2019 17:36  [148] Заседание дискуссионной площадки "ЕР" о доступной ипотеке прошло в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 16:36  [248] "Мы намерены и дальше наращивать поддержку сельхозпроизводителей в Нижегородской области", - Глеб Никитин
28 июня 2019 16:34  [142] Депутаты Гордумы Дзержинска встретились с молодыми парламентариями в День молодежи
28 июня 2019 15:59  [189] Более 300 светофоров модернизируют в Нижегородской области
28 июня 2019 15:10  [236] Клещи отступают – могут ли нижегородцы вздохнуть свободно?
28 июня 2019 15:09  [214] Проект благоустройства Утиного озера в Дзержинске адаптируют к ландшафту
Общество

Нижегородская область вошла в число лидеров по индексу цифровизации бизнеса

27 июня 2019 12:18  [201] Общество

Фото: geralt / piuxabay (с сайта https://politikus.ru/)

Издание "Ъ" опубликовало исследования сборника "Индикаторы цифровой экономики", которые представил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Большая часть оценок ВШЭ — последние доступные данные на тему "цифра в РФ" по итогам 2018 года, в том числе данные международных сравнений 2016–2018 годов, редко систематизируемые данные о региональном аспекте цифровизации в РФ и данные об уровне цифровизации бизнеса.

В статье сообщается о том, что во всех федеральных округах есть два-три явных лидера по индексу цифровизации бизнеса, отрывающихся от среднего уровня и по ряду параметров порой опережающих Москву: в ЦФО это Московская, Белгородская и Воронежская области, в СКФО — Ставропольский край, в ПФО — Нижегородская область. Очень высок, на уровне Санкт-Петербурга, этот показатель для Ингушетии. По этим измерениям цифровая экономика для РФ — это экономика ярких исключений на среднем по мировым меркам фоне.

В целом, в публикации отмечается, что наблюдается островной характер развития цифровой экономики, ее неинформационный характер, уровень развития инфраструктуры, значительно опережающий фактический спрос на нее и реальный размер цифрового сектора экономики, остающегося скромным.

Несколько отдельных аспектов цифровизации в РФ, данные по которым есть в сборнике, показывают нестандартные аспекты развития этого процесса в стране. В первую очередь для страны с таким высоким уровнем цифровизации оценки уровня "интеграции цифровых технологий" и "связанности" цифрового сектора с остальной экономикой крайне низки. Если по общим индексам цифровой экономики (например, I-DESI 2018 года) место России в мировом рейтинге — в пятом десятке стран на уровне Греции и Чили (но выше Китая, Мексики, Турции, Бразилии).

Второй момент, обеспечивающий для России высокие рейтинги,— крайне высокий (с учетом географии) уровень проникновения мобильной связи и широкополосного интернета: этот "инфраструктурный задел" для РФ очень высок, поддерживается в том числе государством на постоянно высоком уровне (в том числе в рамках нацпроектов), видимо, недоиспользуется. Для России ИКТ в сфере драйверов производства в сравнении с лидером по этому параметру, США, относительно невлиятелен.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Пресс-тур в Русскую Тосканию
28 июня 2019 09:10Пресс-тур в "Русскую Тосканию"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph