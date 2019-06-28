Нижегородская область вошла в число лидеров по индексу цифровизации бизнеса Общество

Издание "Ъ" опубликовало исследования сборника "Индикаторы цифровой экономики", которые представил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Большая часть оценок ВШЭ — последние доступные данные на тему "цифра в РФ" по итогам 2018 года, в том числе данные международных сравнений 2016–2018 годов, редко систематизируемые данные о региональном аспекте цифровизации в РФ и данные об уровне цифровизации бизнеса.

В статье сообщается о том, что во всех федеральных округах есть два-три явных лидера по индексу цифровизации бизнеса, отрывающихся от среднего уровня и по ряду параметров порой опережающих Москву: в ЦФО это Московская, Белгородская и Воронежская области, в СКФО — Ставропольский край, в ПФО — Нижегородская область. Очень высок, на уровне Санкт-Петербурга, этот показатель для Ингушетии. По этим измерениям цифровая экономика для РФ — это экономика ярких исключений на среднем по мировым меркам фоне.

В целом, в публикации отмечается, что наблюдается островной характер развития цифровой экономики, ее неинформационный характер, уровень развития инфраструктуры, значительно опережающий фактический спрос на нее и реальный размер цифрового сектора экономики, остающегося скромным.

Несколько отдельных аспектов цифровизации в РФ, данные по которым есть в сборнике, показывают нестандартные аспекты развития этого процесса в стране. В первую очередь для страны с таким высоким уровнем цифровизации оценки уровня "интеграции цифровых технологий" и "связанности" цифрового сектора с остальной экономикой крайне низки. Если по общим индексам цифровой экономики (например, I-DESI 2018 года) место России в мировом рейтинге — в пятом десятке стран на уровне Греции и Чили (но выше Китая, Мексики, Турции, Бразилии).

Второй момент, обеспечивающий для России высокие рейтинги,— крайне высокий (с учетом географии) уровень проникновения мобильной связи и широкополосного интернета: этот "инфраструктурный задел" для РФ очень высок, поддерживается в том числе государством на постоянно высоком уровне (в том числе в рамках нацпроектов), видимо, недоиспользуется. Для России ИКТ в сфере драйверов производства в сравнении с лидером по этому параметру, США, относительно невлиятелен.