Нижегородским многодетным семьям упростили процедуру предоставления земельных участков Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты регионального Законодательного собрания на заседании 27 июня приняли в двух чтениях изменения в закон "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков многодетным семьям". Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Поправки в закон упрощают процедуру предоставления земельного участка.

В частности, теперь исключается процедура заключения с многодетной семьей договора о безвозмездной передаче земельного участка в собственность. После принятия решения о предоставлении земельного участка документы сразу направляются для госрегистрации.

Кроме того, срок информирования семьи о принятом решении сокращается с 10 до пяти дней.

"Депутаты Законодательного Собрания уделяют серьезное внимание поддержке многодетных семей. Получение земли, на которой можно построить дом, разбить огород или даже организовать личное подсобное хозяйство – хорошее подспорье для таких семей. Поэтому мы вместе с правительством выработали общее решение, чтобы упростить порядок получения таких земельных участков", - подчеркнул председатель комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин.