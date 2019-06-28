Изменения в организацию дорожного движения внесены в Нижегородской области

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 июня приняли во II чтении региональный закон "Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Документ разработан в соответствии с федеральным законом.
Теперь закон регулирует полномочия органов госвласти в сфере организации дорожного движения.
В частности, теперь правительство области может вводить временные ограничения или прекращать движение транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса.
Кроме того, полномочиями правительства станут установление порядка регионального государственного контроля и перечня учреждений, с которыми будут согласовываться проекты организации дорожного движения, утверждение нормативов затрат областного бюджета на выполнение работ по организации дорожного движения, определение методики расчета размера платы за пользование платными парковками, а также установление ее максимального размера.
Что касается органов местного самоуправления, к их полномочиям в области организации дорожного движения отнесены:
-организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения;
-ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
-установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Особо отмечено, что в соответствии с правом, предоставленным субъектам РФ федеральным законодательством, законом установлен период времени суток (с 20:00 до 08:00 часов в будние дни), а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Но при этом, в документе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если парковки не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.
Также законом предусмотрена отдельная статья о региональном государственном контроле в области организации дорожного движения, который будет осуществляться в порядке, установленном правительством области.
"До принятия этого документа у нас не было закона, который устанавливал бы четкие требования по организации дорожного движения, и это необходимо было менять. Напомню, что ранее большая часть вопросов организации движения отражалась в подзаконных актах или методических рекомендациях. Новый закон стал фундаментом для разработки необходимых нормативных правовых актов в области дорожного движения, построения некой единой системы. Он определил алгоритм действий органов власти при организации дорожного движения и позволил определить четкие направления в этой сложной работе и расставить приоритеты", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.
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