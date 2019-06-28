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Общество

Изменения в организацию дорожного движения внесены в Нижегородской области

27 июня 2019 13:11  [229] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 июня приняли во II чтении региональный закон "Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Документ разработан в соответствии с федеральным законом.

Теперь закон регулирует полномочия органов госвласти в сфере организации дорожного движения.

В частности, теперь правительство области может вводить временные ограничения или прекращать движение транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса.

Кроме того, полномочиями правительства станут установление порядка регионального государственного контроля и перечня учреждений, с которыми будут согласовываться проекты организации дорожного движения, утверждение нормативов затрат областного бюджета на выполнение работ по организации дорожного движения, определение методики расчета размера платы за пользование платными парковками, а также установление ее максимального размера.

Что касается органов местного самоуправления, к их полномочиям в области организации дорожного движения отнесены:

-организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения;

-ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

-установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Особо отмечено, что в соответствии с правом, предоставленным субъектам РФ федеральным законодательством, законом установлен период времени суток (с 20:00 до 08:00 часов в будние дни), а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Но при этом, в документе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если парковки не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.

Также законом предусмотрена отдельная статья о региональном государственном контроле в области организации дорожного движения, который будет осуществляться в порядке, установленном правительством области.

"До принятия этого документа у нас не было закона, который устанавливал бы четкие требования по организации дорожного движения, и это необходимо было менять. Напомню, что ранее большая часть вопросов организации движения отражалась в подзаконных актах или методических рекомендациях. Новый закон стал фундаментом для разработки необходимых нормативных правовых актов в области дорожного движения, построения некой единой системы. Он определил алгоритм действий органов власти при организации дорожного движения и позволил определить четкие направления в этой сложной работе и расставить приоритеты", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

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