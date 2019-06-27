Освещение "обновят" в шести скверах и парках Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Освещение "обновят" в шести общественных пространствах Нижнего Новгорода в рамках комплексного благоустройства. Об этом сообщается в постановлениях на сайте городской администрации.

Речь идет о территории Щелоковского хутора, бульваре "Авиастроителей" (в границах ул. Баранова, д. 7, 9, 12, ул. Черняховского, 9а, 9б) в Московском районе, парке "Светлоярский" в Сормовском районе, сквере "Канавинский", парке культуры и отдыха Автозаводского района, и сквере "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова в Автозаводском районе.

Согласно информации, МП "Инженерные сети" Нижнего Новгорода заключило сделки с ООО "Промсвет" на суммы: 18 млн 781 тысяча рублей, 14 млн 110 тысяч рублей, 9 млн 426 тысяч рублей, 3 млн 989 тысяч рублей, 2 млн 306 тысяч рублей и 2 млн 187 тысяч рублей.