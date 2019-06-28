Изменения в бюджет НО - 2019: на что пойдут 3,3 млрд рублей? Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали увеличение доходов областного бюджета-2019 более чем на 3,3 млрд рублей на заседании 27 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Доходы - от налогов

В соответствии с законопроектом, налоговые доходы областного бюджета увеличиваются на 2 млрд 317 млн рублей. Это связано с ростом поступлений за январь-май 2019 года по сравнению с 2018 года.

Так рост доходов от налога на прибыль в этот период составил 120,7%, от налога на доходы физических лиц - 111,7%, акцизов на пиво - 116,2% и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 115,1%.

Безвозмездные поступления

Кроме того, более чем на 1 млрд рублей вырастут безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Из них большая часть средств – почти 817 млн рублей – выделена на строительство автомобильной дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке Неклюдово-Золотово на Бору.

Еще 112,4 млн рублей будет направлено на государственную поддержку субъектов РФ – участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

На строительство, реконструкцию, ремонта и приобретение объектов образования выделят 79,5 млн рублей.

Дополнительные расходы

Дополнительные расходы областного бюджета решено направить на следующие цели:

- на увеличение резервного фонда правительства с целью оказания финансовой помощи муниципалитетам – 500 млн рублей.

- на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов, в связи с изменением методики компенсации выпадающих доходов – 253 млн рублей;

- на возобновление работ по завершению объектов, расположенных на территории ЖК "Новинки Smart City" – 230 млн рублей;

- на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в соответствии с поданными заявками от муниципальных образований – около 115 млн рублей;

- на проведение текущего ремонта учреждений образования, культуры и здравоохранения - 111,2 млн рублей;

- на разработку проектно-сметной документации для строительства девяти дошкольных образовательных организаций в Нижнем Новгороде – около 80 млн рублей;

- на развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде – 56,2 млн рублей;

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Театра юного зрителя, Театра кукол и Театра драмы им. М.Горького в целях участия в отборе на получение средств федерального бюджета в рамках национального проекта "Культура" - 50 млн рублей;

- на проведение ремонтных работ в 200-х школах в рамках подготовки к новому учебному году- 40 млн рублей;

- на проведение работ по текущему ремонту учреждений культуры Нижегородской области - 40 млн рублей;

- на проведение работ по текущему ремонту учреждений здравоохранения – на 31 млн рублей.

Измененные параметры

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета составят 171,5 млрд рублей (увеличение составит около 3,3 млрд рублей), расходы – 182,4 млрд рублей (увеличение составит около 3,6 млрд рублей); дефицит – 10,9 млрд рублей (увеличение составит около 300 млн рублей). Изменения приняты в двух чтениях.

Мнения

"Средства, приходящие в регион из федерального бюджета, носят целевой характер, а дополнительные доходы областной казны мы направляем на решение первоочередных задач. Это и текущий ремонт учреждений образования, здравоохранения и культуры, и возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготников, учащихся и студентов, и реализация проекта по поддержке местных инициатив, а также корректировки адресной инвестиционной программы", - отметил председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев.

"Сегодня были очень приятные изменения в бюджет. С одной стороны, мы увидели увеличение налоговых доходов бюджета. Например, по аналогии с первым кварталом прошлого года налог на прибыль от наших предприятий вырос на 20%, а это говорит о том, что наши предприятия развиваются, это очень хорошая тенденция в экономике", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Хотелось бы отметить большой блок социальных вопросов — более 100 млн рублей направлено на текущий ремонт учреждений социальной сферы. Также мы направили дополнительные средства на реализацию программы поддержки местных инициатив. Кроме того, было принято решение о выделении 50 млн рублей на реконструкцию Парка Победы. Это тоже, мне кажется, очень важное событие в канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Все то, что сегодня было внесено в качестве дополнительного направления расходов — это те задачи, которые мы постепенно решаем в рамках тех целей, которые определены стратегией развития Нижегородской области", - добавила она.