Нижегородские врачи вернули жизнь пациенту после клинической смерти Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские врачи вернули жизнь пациенту через полтора часа после констатации клинической смерти. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это произошло в июне текущего года с 67-летним пациентом, который пришел на плановую консультацию в специализированную кардиохирургическую клиническую больницу Нижегородской области. Рано утром при входе на территорию больницы мужчине стало плохо, он потерял сознание и подбежавший к нему врач, который возвращался с ночной смены, после осмотра констатировал состояние клинической смерти пациента, и сразу же на траве начал проводить реанимационные мероприятия.

В это время к врачу подоспела подмога и мужчину доставили в реанимационное отделение больницы. Там сердечная деятельность пациента восстанавливалась и опять прекращалась, но врачи на протяжении полутора часов продолжали бороться за жизнь пациента, а потом доставили его в рентген-хирургическую операционную.

"В результате коронарографии было установлено, что закупорены две самые крупные и значимые коронарные артерии. Было принято решение о проведении стентирования. Одновременно в аорту пациента установлено устройство для поддержки кровообращения – внутриаортальный баллонный контропульсатор", - рассказал главный врач нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы Антон Максимов.

Операция продолжалась 60 минут и закончилась успешно. Сейчас у пациента улучшилась ЭКГ и сократимость сердца. В настоящее время он переведен в палату для восстановительного лечения.

По словам Антона Максимова, уникальность случая заключается в том, что "упорство и высокий профессионализм реаниматологов и рентгенэндоваскулярных хирургов позволили спасти жизнь человека, сроки проведения реанимации которого превысили рекомендованные".

В пресс-службе отметили, что регион уже достиг положительных результатов в минимизации потерь населения от болезней системы кровообращения - с 654,8 случаев на 100 тысяч населения в 2017 году до 640,1 случая в 2018 году.

По словам и.о.министра здравоохранения Нижегородской области Елены Саксоновой, исключительно важное значение для снижения смертности, как от острых, так и от хронических форм болезней системы кровообращения, имеет достижение рубежа в 1000 операций за год на сердце с искусственным кровообращением, проведенных в нижегородском кардиоцентре, с минимальной летальностью.

"Такое количество выполненных операций позволяет утверждать, что достигнут новый уровень безопасности и надежности результатов лечения пациентов с болезнями системы кровообращения, но в дальнейшем нам предстоит еще большая работа", - отметила Елена Саксонова.

Напомним, одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

СПРАВКА:

В рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" правительством Нижегородской области и региональным министерством здравоохранения будут переоснащены и дооснащены необходимым оборудованием региональные сердечно-сосудистые центры и первичные сердечно-сосудистые отделения, в частности, современными ангиографами, что позволит региону примерно в 2 раза увеличить объем рентген-эндоваскулярных вмешательств, стентирований и ангиопластик при остром коронарном синдроме, являющихся жизнеспасающими операциями.

На эти цели в 2019-2021 годах запланировано 817 млн рублей.