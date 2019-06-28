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Общество

Около 100 нижегородцев наградили в ЗС НО за поддержку НХП

27 июня 2019 17:29  [343] Общество

Фото: Пресс-служба АПЗ

Около 100 нижегородских журналистов, деятелей культуры, представителей творческой молодежи наградили в Законодательном собрании Нижегородской области за лучшие материалы, посвящённые народным художественным промыслам (НХП). Об этом сообщает пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

Журналистский интерес к теме НХП объясняется тем, что художественные промыслы являются важнейшей частью имиджа Нижегородской области, где сосредоточено две трети всех НХП страны.

Конкурс проводится по инициативе регионального Фонда развития НХП и при поддержке управления по взаимодействию со средствами массовой информации ЗС НО. Жюри определило победителей в девяти номинациях.

"Роль журналистского сообщества, деятелей культуры и искусства велика в сохранении традиций НХП, приумножении информационного потенциала, который доносится с разных площадок: ТВ, печатных изданий, интернет-СМИ – о том, что регион богат культурным ресурсом многообразных НХП. Эта отрасль пережила трудные времена упадка. В свое время правительство области оказало ей разные виды поддержки", - сказал депутат ЗС НО Олег Лавричев.

"Сегодня производители НХП создают удивительные работы, наполненные ярким актуальным содержанием. Это и экономический эффект, и поддержка культурной сферы, и решение воспитательных задач, а знакомство с нашими истоками и традициями позволяет увеличить туристическую привлекательность региона, сделать его самобытным и узнаваемым", - добавил он.

"Если в первые годы число участников и награжденных было 15-20 человек, то сегодня – около 100. И практически все средства массовой информации Нижегородской области участвуют в этом конкурсе. Аналогов по размаху, разнообразию и влиянию не только в регионе, но в России нет", - отметил генеральный директор Фонда НХП Нижегородской области Николай Смирнов.

Свою лепту в дело поддержки НХП вносят и депутаты регионального парламента. Так, Олег Лавричев награжден Благодарственным письмом за "Освещение принимаемых законодательных актов и инициатив в сфере НХП к 25-летию ЗСНО". Олег Лавричев отметил, что Законодательное собрание выступило с инициативой об установлении профессионального праздника Дня народных художественных промыслов. Предложение парламентариев уже поддержали в 27 субъектах РФ и минпромторг страны.

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