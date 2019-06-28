Миграция в города: в селах Нижегородской области скоро некого будет учить Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сельских школ в Нижегородской области с каждым годом становится все меньше. Как сообщается на сайте Госдумы, об этом заявил в рамках больших парламентских слушаний на тему "О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации" учитель истории из Новосельской школы Нижегородской области Дмитрий Казаков.

Он рассказал, что за 12 лет работы учителем сменил четыре школы, три из которых уже закрылись.

"Эта проблема большая, глобальная. Иногда объективная, потому что сокращается численность учащихся и вообще численность населения сельской местности. Иногда катастрофически", — подчеркнул он.

Меньше учеников – меньше школ

В министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" подтвердили, что закрытие сельских школ действительно происходит ежегодно. И главная причина этого – сокращение количества обучающихся, поскольку основная часть населения проживает в городах.

"Также в целях повышения качества образования и создания современных условий обучения, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области были приняты решения о реструктуризации муниципальной сети общеобразовательных организаций", - добавили в министерстве.

Около тысячи сельских школ работают в НО

За последние 5 лет в Нижегородской области было закрыто 39 общеобразовательных организаций. Две из них за последний год.

Сейчас в регионе функционирует 915 организаций. Количество обучающихся в них составляет всего 325 263 человека.

Кроме того, в селах работают 439 малокомплектных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы. В некоторых из них обучается до 10 человек. Таких организаций в Нижегородской области 24, финансирование которых в 2019 году осуществляется независимо от количества обучающихся.

Сельские школы – современные школы

Тем временем, Нижегородская область стала одним из лидеров по результатам отбора на предоставление в 2019 году субсидий из средств федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в феврале 2019 года.

Как заявил тогда заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, реализация нацпроекта на территории должна обеспечить равные возможности получения качественного образования каждым ребенком независимо от места проживания.

В нацпроект "Образование" вошли региональные проекты: "Современная школа", "Молодые профессионалы", "Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребенка".

Их основные задачи - ликвидация второй смены, обновление автопарка школьных автобусов, развитие современных направлений высокотехнологичного дополнительного образования и поддержка молодых специалистов.