Фестиваль веб-сериалов "Realist Web Fest" пройдет в Нижнем Новгороде 2-6 августа Культура и отдых

Фото: Юлия Горшкова

Международный фестиваль веб-сериалов "Realist Web Fest" пройдет в Нижнем Новгороде 2-6 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении фестиваля подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и организатор мероприятия Антон Калинкин. Соглашение предусматривает сотрудничество в течение пяти лет.

"Нижний Новгород становится настоящей фестивальной столицей современного искусства. Недавно состоялись такие замечательные культурные события как "Ботаника", "Opus 52" с многотысячным участием нижегородцев. Уже традиционно на высоком уровне прошел "Арт-овраг". В ближайшее время у нас стартует фестиваль искусств "Стрелка". А также мы принимаем церемонию награждения государственной премии в области современного искусства "Инновация", - сказал Глеб Никитин.

"И естественно на фоне всех этих событий очень важно, что ворвавшийся в прошлом году в фестивальную жизнь Нижегородской области международный фестиваль веб-сериалов будет проводиться и в этом году. Нижегородцы уже его ждут. Он хорошо себя зарекомендовал. Для нас большая честь, что такой фестиваль международного уровня, по сути первый в стране, проходит именно в столице нашей области, столице Приволжского федерального округа", - добавил глава региона.

В 2018 году фестиваль прошел в Нижнем Новгороде 4-7 августа, в 2019 году он состоится 2-6 августа. Теперь его планируют проводить ежегодно.

Как отметили в пресс-службе, одна из ключевых задач "Realist Web Fest" - повышение узнаваемости Нижегородской области в интернет-пространстве, а также формирование образа региона как центра развития веб-индустрии России.

Международное жюри будет состоять из победителей фестиваля прошлого года. Это представители шести стран: России, Германии, Израиля, Англии, Франции, США.

"Фестиваль растет, развивается. И развивается благодаря Нижегородской области. Если в прошлом году у нас были представители 14 стран, то на сегодняшний день уже 24 страны подтвердили свое присутствие. Если в прошлом году было 160 заявок в рамках конкурса, то в этом году мы выбираем из более 1,5 тысяч заявок со всего мира", - сказал Антон Калинкин.

В 2018 году в основном конкурсе фестиваля были представлены онлайн-проекты из Уругвая, США, Аргентины, Турции, Казахстана, Испании, Великобритании и России. Всего в "Realist Web Fest" 2018 года принимали участие 30 сериалов.