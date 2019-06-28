Новое спортоборудование закупят в Перевозский ФОК "Чайка" по поручению Глеба Никитина Общество

Новое спортивное оборудование будет закуплено в Перевозский ФОК "Чайка" по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства регипона.

В четверг, 27 июня 2019 года, на заседании Законодательного собрания региона депутаты одобрили выделение на это почти 2,7 млн рублей.

Поручение обновить оборудование для тренажерного зала Глеб Никитин дал по итогам рабочей поездки в г.о. Перевозский 3 апреля 2019 года. На встрече с главой региона местные жители сообщили, что спортивный инвентарь в ФОКе пора менять. Комплекс "Чайка" функционирует с 2008 года. В связи с высокой посещаемостью и значительным сроком эксплуатации оборудования возникла проблема обновления материально-технической базы учреждения.

Средства планируется направить на приобретение линейки силовых и кардио-тренажеров.

Напомним, в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать для всех жителей страны доступные условия для занятий спортом. К 2024 году регулярно заниматься спортом в стране должны более 55% населения.