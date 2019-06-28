Последние новости рубрики Общество
29 июня 2019 09:47  [125] "Почти 250 млн рублей планируется выделить на ремонт дорог в г.о.г.Шахунья в рамках нацпроекта", - Глеб Никитин
28 июня 2019 18:30  [268] Нижний сегодня: главные события дня
28 июня 2019 18:05  [251] Первый платный травмпункт открылся в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 17:43  [195] Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнётся в 2019 году
28 июня 2019 17:36  [148] Заседание дискуссионной площадки "ЕР" о доступной ипотеке прошло в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 16:36  [248] "Мы намерены и дальше наращивать поддержку сельхозпроизводителей в Нижегородской области", - Глеб Никитин
28 июня 2019 16:34  [142] Депутаты Гордумы Дзержинска встретились с молодыми парламентариями в День молодежи
28 июня 2019 15:59  [189] Более 300 светофоров модернизируют в Нижегородской области
28 июня 2019 15:10  [236] Клещи отступают – могут ли нижегородцы вздохнуть свободно?
28 июня 2019 15:09  [214] Проект благоустройства Утиного озера в Дзержинске адаптируют к ландшафту
Общество

Новое спортоборудование закупят в Перевозский ФОК "Чайка" по поручению Глеба Никитина

27 июня 2019 18:43  [258] Общество

Новое спортивное оборудование будет закуплено в Перевозский ФОК "Чайка" по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства регипона.

В четверг, 27 июня 2019 года, на заседании Законодательного собрания региона депутаты одобрили выделение на это почти 2,7 млн рублей.

Поручение обновить оборудование для тренажерного зала Глеб Никитин дал по итогам рабочей поездки в г.о. Перевозский 3 апреля 2019 года. На встрече с главой региона местные жители сообщили, что спортивный инвентарь в ФОКе пора менять. Комплекс "Чайка" функционирует с 2008 года. В связи с высокой посещаемостью и значительным сроком эксплуатации оборудования возникла проблема обновления материально-технической базы учреждения.

Средства планируется направить на приобретение линейки силовых и кардио-тренажеров.

Напомним, в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать для всех жителей страны доступные условия для занятий спортом. К 2024 году регулярно заниматься спортом в стране должны более 55% населения.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Пресс-тур в Русскую Тосканию
28 июня 2019 09:10Пресс-тур в "Русскую Тосканию"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph