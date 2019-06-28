Около 100 незаконных рекламных конструкций демонтируется в городе каждую неделю, - Владимир Панов Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с жителями Канавинского района заявил, что каждую неделю в городе демонтируют около 100 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Незаконная реклама ухудшает эстетический вид города, поэтому уже несколько месяцев по этому вопросу мы ведем системную работу: в усиленном режиме трудятся специалисты административно-технической инспекции (АТИ), подключились правоохранительные органы", - сказал Владимир Панов, подчеркнув, что в городе заработала новая информационная система "Город на карте", в которой можно посмотреть законные места для размещения рекламных конструкций и объектов нестационарной торговли.

Также на встрече у горожан было много вопросов к работе АО "ДК Канавинского района". Жители жалуются на грязь в подъездах и отсутствие освещения во дворах.

Мэр города согласился, что районный ДУК "работал безобразно" и особенно зимой у АТИ к нему было много нареканий. Однако, Панов отметил, что "ситуация изменяется в лучшую сторону", поскольку прежний директор был уволен, а на его место назначен новый руководитель Андрей Ефремов, "который должен навести порядок".

"Мы сейчас вместе с главой районной администрации разрабатываем единую схему по решению этих вопросов. У нас стоит задача до конца года выровнять всю работу, и закрыть накопившиеся за несколько лет проблемы жителей. С будущего года мы войдем в нормальный ритм", – доложил Андрей Ефремов.

Помимо этого, жители дома №22 по улице Чонгарская попросили мэра города разобраться с темой расселения из ветхого аварийного фонда. На что Панов поручил главе района Михаилу Шарову и своему заместителю Виктору Сдобнякову вечером следующего дня встретиться с жителями и принять совместное решение.

"Первое, что у нас запланировано – это встреча с жителями улицы Чонгарская, 22, для того, чтобы определить, где им оставаться: в аварийном жилом помещении, переместиться в маневренный фонд или другие помещения, которые на сегодняшний момент может предложить департамент строительства", – уточнил Михаил Шаров.

Глава города также сказал, что в Нижнем Новгороде стартовала новая программа по расселению ветхого фонда, на реализацию которой в бюджет поступили деньги.