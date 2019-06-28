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Общество

Нижегородский сквер Грабина обещают благоустроить на год позже заявленных сроков

27 июня 2019 18:51  [265] Общество
Ход благоустройства сквера им.Грабина

Ход благоустройства сквера им.Грабина

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера им.Грабина в Московском районе планируют завершить к 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера завершится до 30 октября 2018 года. В прошлом году городская администрация 20 августа провела аукцион на право благоустройства сквера, победителем которого стало ООО "Каштан" (зарегистрировано в г. Нововоронеж Воронежской области). По условиям контракта, подрядчик должен был завершить работы в сквере до 30 октября.

Сейчас, по данным пресс-службы, подрядчиком выступает ООО "Автодорстрой". После окончания работ на все работы и материалы будет действовать пятилетняя гарантия.

В основной части сквера сделают дорожки, газоны, озеленение, поставят горку, качели, карусели, скейт-площадку, теннисный стол, тренажеры, в центре появится фонтан. Через дорогу обустроят тихую зону для прогулок.

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