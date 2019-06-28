Третий дополнительный офис МФЦ открылся в Дзержинске 27 июня Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Третий дополнительный офис многофункционального центра (МФЦ) открылся в Дзержинске Нижегородской области 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Этот офис стал самым крупным в городе, в нем к услугам горожан будут работать 22 рабочих окна. В помещении был выполнен качественный ремонт, созданы все условия для удобного посещения маломобильными гражданами.

На сегодняшний день в Дзержинске работают три офиса МФЦ - это 50 окон, что полностью соответствует современным нормативам.

В открытии нового офиса приняли участие главный советник губернатора Евгений Ермаков, заместитель управляющего делами правительства области Алексей Ростовцев и глава города Иван Носков.

"За последний месяц в Дзержинске мы открыли два дополнительных офиса МФЦ - здесь и на улице Пушкинской, 16. Эти работы нужно было завершить еще несколько лет назад, но их заморозили на длительный срок. В марте работы возобновились. Чтобы за четыре месяца привести помещения в порядок, пришлось приложить немало моральных и материальных сил", - сказал на открытии центра Иван Носков.



"Я хочу поблагодарить всех, принимавших участие в подготовке этого офиса к открытию. Спасибо за этот труд! А коллективу нового офиса хочу пожелать чаще слышать слова благодарности от посетителей и руководства. В добрый путь!", - добавил он.

В новом офисе, как и в остальных МФЦ, дзержинцы смогут получать практически все государственные и муниципальные услуги – в частности, по выдаче или замене паспорта РФ, оформлению загранпаспорта, регистрации прав, кадастровому учету объектов недвижимости, приватизации, регистрации и подтверждению личности на портале "Госуслуги", оформлению транспортной карты и др. Кроме того, через МФЦ сегодня можно обратиться в администрацию и непосредственно к главе города. Эта услугу начали оказывать всего неделю назад, и ею уже воспользовались 280 горожан.

Напомним, что за последний месяц в городе химиков открылись два дополнительных офиса многофункционального центра (в конце мая по поручению Ивана Носкова открылся МФЦ на улице Пушкинской, где работают восемь окон приема и выдачи документов). С учетом третьего офиса количество работающих для дзержинцев окон в МФЦ увеличилось в 2,5 раза. Дополнительные офисы расположены в густонаселенных районах Дзержинска и рассчитаны на прием жителей центральной и западной частей города в целях создания пошаговой доступности услуг МФЦ.

МФЦ, который открылся сегодня, расположен по адресу улица Терешковой, 24.