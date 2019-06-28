Более 600 тысяч жителей Нижегородской области претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" Общество

Более 600 тысяч жителей Нижегородской области претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот". Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "ТНС энерго НН".

По итогам оплаты майских квитанций за электроэнергию количество участников акции "Свет в подарок или год – без хлопот" сократилось на 93 600 лицевых счетов. В результате на победу теперь претендует 692 036 клиентов (более 57% абонентов компании).

Для продолжения участия в акции жителям Нижегородской области необходимо в течение 2019 года каждый месяц своевременно и в полном объеме оплачивать квитанции за электроэнергию. Максимальное количество баллов будет начисляться тем участникам, которые оплачивают квитанции до 10 числа месяца либо авансом.

Баланс баллов обновляется 25 числа каждого месяца на сайте энергосбытовой компании.

В финал акции выйдут участники, которые до конца 2019 года наберут по 16 и более баллов. Из числа финалистов с помощью специальной методики, описанной в Положении об акции, будут выбраны 10 выигрышных лицевых счетов, владельцы которых получат сертификаты на бесплатное энергопотребление номиналом 12 000 рублей в 2020 году.

"ТНС энерго НН" благодарит своих клиентов и выражает им признательность за добросовестное отношение к оплате электроэнергии, - отметили в компании.