Строительство восьми детских садов началось в Нижегородской области Общество

Строительство восьми детских садов и корпусов для дополнительных групп в детсадах началось в Нижегородской области. Создание новых мест в детсадах и школах губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал в числе приоритетных задач как в 2018, так и в 2019 году. Детские сады рассчитаны на 700 новых мест, в том числе 100 – в ясельных группах.



"Нижегородской области необходимо выполнить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным – ликвидировать очередность в детские сады для детей до трех лет. Средства на это есть, поэтому сегодня главное – обеспечить максимально жесткий контроль за проведением работ", - сказал глава региона.

В частности, началось строительство нового детского сада на 240 мест в поселке Ждановский Кстовского района и ясли на 100 мест в поселке Буревестник Богородского района. В Нижнем Новгороде новый детский сад на 60 мест (четыре группы) начали строить в Канавинском районе, на ул. Движенцев.

Кроме того, еще пять детских садов в областном центре получат дополнительные корпуса на 60 мест каждый. Это детский сад № 469 на ул. Германа Лопатина; детский сад № 12 "Катюша" на Южном Шоссе, 50Б; детский сад № 368 на пр. Ленина; детский сад № 119 на ул. Маршала Жукова и детский сад № 364 "Звездочка" на ул. Энгельса.

Ранее сообщалось, что два детских сада также построят в Канавинском районе Нижнего Новгорода.