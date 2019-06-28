Последние новости рубрики Общество
29 июня 2019 09:47  [124] "Почти 250 млн рублей планируется выделить на ремонт дорог в г.о.г.Шахунья в рамках нацпроекта", - Глеб Никитин
28 июня 2019 18:30  [268] Нижний сегодня: главные события дня
28 июня 2019 18:05  [251] Первый платный травмпункт открылся в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 17:43  [195] Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнётся в 2019 году
28 июня 2019 17:36  [148] Заседание дискуссионной площадки "ЕР" о доступной ипотеке прошло в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 16:36  [247] "Мы намерены и дальше наращивать поддержку сельхозпроизводителей в Нижегородской области", - Глеб Никитин
28 июня 2019 16:34  [142] Депутаты Гордумы Дзержинска встретились с молодыми парламентариями в День молодежи
28 июня 2019 15:59  [189] Более 300 светофоров модернизируют в Нижегородской области
28 июня 2019 15:10  [236] Клещи отступают – могут ли нижегородцы вздохнуть свободно?
28 июня 2019 15:09  [214] Проект благоустройства Утиного озера в Дзержинске адаптируют к ландшафту
Общество

Строительство восьми детских садов началось в Нижегородской области

28 июня 2019 10:01  [282] Общество

Строительство восьми детских садов и корпусов для дополнительных групп в детсадах началось в Нижегородской области. Создание новых мест в детсадах и школах губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал в числе приоритетных задач как в 2018, так и в 2019 году. Детские сады рассчитаны на 700 новых мест, в том числе 100 – в ясельных группах.

"Нижегородской области необходимо выполнить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным – ликвидировать очередность в детские сады для детей до трех лет. Средства на это есть, поэтому сегодня главное – обеспечить максимально жесткий контроль за проведением работ", - сказал глава региона.

В частности, началось строительство нового детского сада на 240 мест в поселке Ждановский Кстовского района и ясли на 100 мест в поселке Буревестник Богородского района. В Нижнем Новгороде новый детский сад на 60 мест (четыре группы) начали строить в Канавинском районе, на ул. Движенцев.

Кроме того, еще пять детских садов в областном центре получат дополнительные корпуса на 60 мест каждый. Это детский сад № 469 на ул. Германа Лопатина; детский сад № 12 "Катюша" на Южном Шоссе, 50Б; детский сад № 368 на пр. Ленина; детский сад № 119 на ул. Маршала Жукова и детский сад № 364 "Звездочка" на ул. Энгельса.

Ранее сообщалось, что два детских сада также построят в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Пресс-тур в Русскую Тосканию
28 июня 2019 09:10Пресс-тур в "Русскую Тосканию"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph