Директор строительной организации Дзержинска осужден за взятку Бизнес

Директор строительной организации Дзержинска осужден за взятку должностному лицу предприятия по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере). Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 июня 2019 года.

Судом установлено, что 29 ноября 2018 года директор строительной организации, выполнявшей строительные работы на государственном предприятии в промышленной зоне города, с целью решения вопроса о продолжении договорных отношении с ним лично передал лицу, осуществлявшему внутреннее служебное расследование, взятку в размере 250 тысяч рублей.

При выходе с предприятия злоумышленник был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.



Ранее сообщалось, что федеральный "черный список" пополнился 27 депутатами и чиновниками, которые были арестованы в том числе за получение взятки.