Мотогонки пройдут на трассе "Нижегородское кольцо" 30 июня Спорт

Мотогонки пройдут на трассе "Нижегородское кольцо" 30 июня 2019 года. Третий этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK начнется в 14:00.

Организаторы сообщили, что RSBK официально проводится в России при поддержке "Мотоциклетной Федерации России" (МФР) и под эгидой FIM и FIM Europe.

Ранее отлично показал себя Макар Юрченко, впервые выступив в литровом классе "Superbike" не только побил рекорд трассы "Нижегородское кольцо", но и стал абсолютным победителем первого этапа чемпионата RSBK, показав акулам сильнейшего класса Владимиру Леонову и Сергею Крапухину, что новички "Супербайка" способны на все ради победы.

Также помимо борьбы в личном зачете, пилоты приносят очки в командный зачет. На данный момент, в тройке лидеров преобладают гоночные команды из северной столицы. На первом месте расположилась команда "SPB Racing Team", на втором месте команда из Москвы – "VL65 Racing team" и замыкает тройку лидеров "RLS Сборная Санкт-Петербурга". Отрыв между командами минимальный, поэтому любая победа принесет не только баллы в копилку команды, но и возможное лидерство в турнирной таблице.

Исход гонок всегда непредсказуем и третий этап может резко изменить положение пилотов как в пелотоне, так и на подиуме, отметили организаторы. Для зрителей также будет организована развлекательная программа.

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