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Общество

Температура не выше +18° и ливни ожидают нижегородцев в выходные

28 июня 2019 11:55  [787] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Температура не выше +18° и ливни ожидаются в Нижегородской области в выходные — 29-30 июня. Об этом сообщают синоптики.

Завтра — 29 июня, температура воздуха составит +14°...+16° при южном и юго-западном ветре, скорость которого будет достигать до 15 м/с.

В воскресенье — 30 июня, максимальная температура ожидается +18°, минимальная ночью +12°. Ветер утихнет до 3-5 м/с.

Все выходные продлится облачная погода и не прекращающийся дождь, местами - ливни.

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