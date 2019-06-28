Температура не выше +18° и ливни ожидают нижегородцев в выходные Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Температура не выше +18° и ливни ожидаются в Нижегородской области в выходные — 29-30 июня. Об этом сообщают синоптики.

Завтра — 29 июня, температура воздуха составит +14°...+16° при южном и юго-западном ветре, скорость которого будет достигать до 15 м/с.

В воскресенье — 30 июня, максимальная температура ожидается +18°, минимальная ночью +12°. Ветер утихнет до 3-5 м/с.

Все выходные продлится облачная погода и не прекращающийся дождь, местами - ливни.