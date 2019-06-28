Китов, ушастых тюленей и филинов запретили заводить в России - или все-таки можно? Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство Российской Федерации установило перечень животных, которых запрещено держать дома. Об этом сообщается в документах на сайте правительства 28 июня 2019 года.

Пресмыкающиеся

Среди них змеи: королевская кобра, ошейниковая кобра, все виды настоящих кобр, все виды ложных кобр Гюнтера, все виды щитковых кобр, все виды древесных кобр, все виды пустынных кобр, все виды мамб, все виды тайпанов, морские змеи, бумсланг ("древесный уж"), все виды винных змей, питоны - виды, длина которых превышает 4 м, ложноногие - виды, длина которых превышает 4 м, цепочная гадюка, тигровый гремучник, песчаная эфа, габонская гадюка.

Ящерицы: ядозубы, комодский варан.

Крокодилы.

Черепахи: трехкоготные мягкотелые черепахи, каймановые черепахи - с размером карапакса более 30 см.

Земноводные

Бесхвостные земноводные: ужасный листолаз, ядовитая квакша, бразильский гребнистоголов, щитоголовая квакша.

(ужасный листолаз, фото с сайта: ktosamyj.com)

Паукообразные

Скорпионы: желтый толстохвостый скорпион, толстохвостый скорпион, плюющийся черный толстохвостый скорпион, желтый скорпион, полосатый древесный скорпион, древесный скорпион Дуранго, бразильский желтый скорпион, индийский красный скорпион, обыкновенный желтый скорпион, гемискорпион лептурус, гемискорпион акантоцеркус.

Пауки: черная вдова, каракурт, все виды бродячих пауков, все виды атраксов, все виды миссулен, все виды тарантулов, все виды пауков-отшельников, все виды шестиглазых песочных пауков.

Млекопитающие

Китообразные.

Сирены.

Хищные: ушастые тюлени, настоящие тюлени, морж, медвежьи, лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс или ирбис, дымчатый леопард, калимантанский дымчатый леопард, гепард, пума, рысь обыкновенная, рысь пиренейская, сервал, волк обыкновенный, в том числе подвид динго, рыжий волк, гривистый волк, гиеновая собака, обыкновенная лисица, гиеновые, за исключением видов земляных волков, все виды медоедов, росомаха.

Хоботные.

Двурезцовые сумчатые.

Непарнокопытные: тапировые, носороговые, лошадиные, за исключением домашней лошади и домашнего осла.

Парнокопытные: бегемотовые, вилорог или вилороговая антилопа, жирафовые, бычьи - все дикие виды, за исключением содержащихся в одомашненном состоянии, все виды лошадиных антилоп, орикс, все виды гну, все виды конгони, овцебык, такин.

Приматы: гоминиды, гиббоны, тонкотелые обезьяны, все виды макак, за исключением магота, все виды павианов, все виды мангабеев, капуциновые, все виды шерстистых обезьян, все виды ревунов, все виды паукообразных обезьян.

Грызуны: американские дикобразы.

Птицы

Кивиобразные.

Cтраусообразные: африканский страус.

Казуарообразные: австралийские страусы.

Нандуобразные.

Пеликанообразные: пеликановые.

Фламингообразные.

Пингвинообразные.

Журавлеобразные: журавлиные, дрофиные.

Соколообразные.

Совообразные - все виды филинов.

Хрящевые рыбы

Хвостоколообразные: орляковые скаты, скаты-хвостоколы.

Электрические скаты.

Кархаридные акулы: серые акулы или кархариновые, молотоголовые акулы.

Костные рыбы

Скорпенообразные: морские окуни - особи более 1,5 м, морские дракончики, все виды обыкновенных звездочетов.

(рыба-звездочет, фото с сайта: Энимал Ридер)

Угреобразные: муреновые, конгер.

Гимнотообразные: электрический угорь.

Коралловые полипы

Зоантарии.

Когда содержание этих животных допускается?

Также правительством был утвержден перечень случаев, при которых содержание этих животных допускается.

Например, животные, приобретённые до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных.

Запрет не распространяется на содержание животных из этого списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях, а также на особые случаи, при которых допускается их содержание.

Речь идет о временном содержание в искусственно созданной среде обитания травмированных и больных животных для их реабилитации или для искусственного выкармливания детенышей.