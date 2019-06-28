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Происшествия

Возгорание в медно-литейном цехе ОАО ГАЗ произошло 28 июня

28 июня 2019 12:57  [143] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Возгорание в медно-литейном цехе ОАО ГАЗ произошло 28 июня 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации управления, в 12:23 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании на втором этаже цеха.

Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия по повышенному рангу.

Информация подлежит уточнению, отметили в ГУ МЧС.

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