Особенности приема лома кабеля

Специализированные компании приобретают лом кабеля по доступным ценам.



Сегодня прием лома кабеля - очень востребованная услуга. Но, чтобы грамотно воспользоваться ее необходимо знать определенные нюансы, прежде всего - соблюдать законодательство!. Предварительно рекомендуется обязательно связаться с менеджером с целью озвучивания особенности партии изделий. После этого будет озвучена приблизительная стоимость.

Следует помнить, что чищенный кабель стоит дороже. Больший интерес для покупателя представляют токопроводящие жилы, на которых нет изоляции и оболочки. Но при этом обжигать кабель не рекомендуется, для этого нужно применять бокорезы или стрипперы. Если таких инструментов нет в наличии, то лучше предложить неочищенный кабель, объяснив ситуацию.

Очень часто специализированные компании, предлагающие услуги по скупке, забирают на своем транспорте кабельную продукцию из указанного места. Наиболее распространенным видом кабеля является алюминиевый. Он обычно накапливается после сноса старых зданий или в результате проведения ремонта. Более дорогостоящим при сдаче является медный кабель, отличающихся ярко золотистым цветом. Он применяется при формировании электропроводки большой мощности, поэтому часто остается после проведения работ на крупных энергоемких предприятиях.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.