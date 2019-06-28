Особенности грузового такси

Грузовое такси – востребованный вид транспорта при переезде.

Заказывая грузовое такси здесь https://gruzovoe.taxi/, всегда можно рассчитывать на оперативность исполнения заявки. Менеджеры подберут подходящий транспорт в короткое время.

Привлекательной особенностью услуги является то, что грузовое такси всегда можно нанять с грузчиками. Это позволит сэкономить время на поиск других вариантов. Но при этом услуги грузчиков всегда оплачиваются дополнительно.

Поскольку для перевозки вещей при квартирном переезде наиболее часто используется "Газели" грузоподъемностью полторы тонны, то этого вполне достаточно. Поэтому не придется переплачивать за превышение объема или тоннажа. При необходимости перевозить грузы более тяжелые специалисты компании подбирают подходящую машину.

При заказе грузового такси осуществляется доставка «от двери до двери». При этом при необходимости гарантируется возможность заезда транспортного средства в нескольких мест. Заказать грузовое такси можно круглосуточно. При этом важно предварительно уточнить стоимость организации квартирного переезда и другие мелкие нюансы. Это позволит избежать в дальнейшем каких-либо недоразумений

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