Гидравлические тележки – оборудование для складов и логистических центров

Использование гидравлической тележки – оптимальный способ перевозки грузов на небольшие расстояния.

Сегодня гидравлические тележки повсеместно используются на складах и в логистических центрах. Приобрести такие специализированные транспортные приспособления для перевозки грузов можно, перейдя по ссылке. Важной привлекательной особенностью гидравлических систем является их надежность.

Современные гидравлические тележки позволяют минимизировать физические затраты человека на перемещение тех или иных тяжестей. Они являются компактными устройствами, которые работают бесшумно на любых покрытиях. Прочность гидравлической тележки гарантируется тем, что ее силовая конструкция изготавливаются из высокопрочной стали.

Транспортные приспособления отличаются малым весом и эргономичным дизайном. Они оснащены специальными вилами, имеющими различные размеры. Благодаря этому удается разгружать и погружать различные грузы и перевозить их на необходимое расстояние. Современные модели оснащаются различными дополнительными функциями, что упрощает проведение рабочего процесса. Устройства предлагаются в различных габаритах. Они отличаются по грузоподъемности, которая является основным фактором выбора.

В стандартном варианте гидравлические тележки оснащаются вилами для размещения поддона, роликами вилочного типа, гидравлической системой, включающей помпу и поршень, многофункциональной ручкой для выполнения различных видов грузовых операций, сдвоенных рулевых колес.



Для того чтобы исключить поломку гидравлической тележки необходимо не допускать ее перегруза, в противном случае возникают риски выхода со строя гидравлической системы. Также не следует использовать два устройства одновременно, чтобы транспортировать объемный груз. При таком использовании техники повышается травмоопасность. Необходимо располагать перемещаемый груз на вилах гидравлической тележки равномерно. Нельзя осуществлять подъем тары кончиками вил, в противном случае они могут сломаться. Следить нужно и за состоянием ходовой частью техники, следует исключить попадание в нее чужеродных предметов.

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