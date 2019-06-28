"Ростелеком" обеспечит онлайн-трансляцию премии "Инновация" на нижегородской Стрелке Бизнес

"Ростелеком" стал телекоммуникационным партнером церемонии вручения государственной премии в области современного искусства "Инновация", которая состоится 29 июня в Нижнем Новгороде в комплексе пакгаузов на Стрелке. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Провайдер предоставил гигабитный канал связи и обеспечил возможность онлайн-трансляции события. Наблюдать за церемонией смогут все желающие в социальной сети ВКонтакте на странице Арсенала (Арсенал – территория современного искусства).

Впервые знаковое событие пройдет не в Москве, а в Нижнем Новгороде и соберет свыше тысячи участников и гостей. Организатором выступил Волго-Вятский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО (Арсенал) при поддержке правительства Нижегородской области.

"Компания "Ростелеком", как крупнейший национальный провайдер цифровых решений и сервисов, с энтузиазмом откликнулся на предложение Центра современного искусства оказать содействие проекту и обеспечить прямые трансляции в интернете. Во многом наша инфраструктура в этой локации на Стрелке крепла и развивалась в рамках подготовки чемпионата мира по футболу. Мы рады, что она востребована и наши инфраструктурные возможности помогают организаторам привлечь к этому культурному событию огромную аудиторию в масштабах страны", - сказал директор департамента внешних коммуникаций МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

"Благодаря "Ростелекому" виртуальными участниками всероссийского художественного процесса станут зрители по всей стране. Это еще раз подчеркнет важное место нашего города на карте современной культуры России", - отметила директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО Анна Гор.

"Ростелеком" обладает крупнейшей инфраструктурой связи на территории РФ и имеет уникальный опыт реализации специальных решений в интернете в рамках сопровождения масштабных проектов.



Компания традиционно оказывает телекоммуникационную поддержку масштабным проектам в области отечественной культуры и искусства. Это важная часть корпоративной социальной ответственности "Ростелекома".