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Общество

Кстовская ДУК пообещала заменить канализационные трубы после обращения жителя к президенту

28 июня 2019 14:41  [201] Общество

Кстовская ДУК пообещала заменить канализационные трубы после обращения жительницы дома к президенту. Татьяна Степанова обратилась на Прямую линию главы государства 20 июня 2019 года через соцсеть "Одноклассники".

"Уважаемый Владимир Владимирович! Моя мама живет в Кстово Нижегородской области. Ей 87 лет, она инвалид 2 группы, отличник народного просвещения, ветеран войны. Не можем достучаться до ДУКа. Дому 50 лет, прохудилась канализационная труба. Дом пятиэтажный. Мама живет на 2 м этаже. Второй и первый этажи захлебываются от канализации, которая льет по стояку и капает с потолка. ДУК ссылается на то, что не могут попасть в квартиры 4 и 3 этажа. Приходили один раз. Женщина 87 лет должна бегать по этажам и караулить соседей. Дома вонь и сырость. У мамы случился гипертонический криз. Мы не знаем, кто нам может помочь", - рассказала она о ситуации в доме (пл.Мира, 6, кв.№ 55).

В администрации Кстовского района со ссылкой на управляющую компанию ООО "КДУК" ответили, что все стояки, в том числе канализационные, были осмотрены - установлен факт ненадлежащего монтажа водоподводящего шланга к сливному бачку унитаза (имеется подтекание). Кроме того, выявлена течь гофры выпуска под раковиной ванной комнаты.

"Работы по устранению выявленных нарушений следует проводить собственнику жилого помещения № 59, так как данное инженерное оборудование не относится к общедомовому имуществу. Однако, ввиду отсутствия возможности собственника квартиры № 59 приводить в надлежащее состояние внутриквартирные инженерные системы, проведение данных работ возьмет на себя управляющая организация ООО "КДУК", - пояснили в мэрии.

Позднее в ООО "КДУК" сообщили, что они устанавливают место пребывания собственника соседней квартиры, т.к. по факту он там не живет. При этом, без доступа в одно жилое помещение, не представляется возможным провести необходимые работы по замене внутридомовой системы канализации в другой квартире.

Татьяна Степанова выразила надежду, что помощь в итоге будет оказана.

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